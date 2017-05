Apreensão de 480 mil euros em numerário

O Comando Territorial de Portalegre, através do efetivo empenhado no controlo da fronteira do Caia, no âmbito da Operação Fronteira Vigiada, que decorre em todo o território nacional até ao dia 14 de maio, deteve em flagrante delito, hoje dia 11 de maio, dois indivíduos de nacionalidade chinesa, sexo masculino, com idades de 35 e 36 anos, por branqueamento de capitais, tendo sido apreendidos cerca de 480 mil euros em notas de 50, 100 e 500 euros.

Os dois detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial durante a tarde do dia de hoje.