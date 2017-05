Universitário detido por suspeita de tráfico de estupefacientes

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, identificou e deteve um homem de 22 anos de idade, por fortes suspeitas de prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Os factos ocorreram no concelho de Ponta Delgada, na sequência de uma ação de combate ao tráfico de estupefacientes, em que se contou com a colaboração da Guarda Nacional Republicana, que permitiu detetar e apreender ao suspeito pólen de haxixe suficiente para cerca de seiscentas doses individuais, folhas secas de canábis prontas a serem comercializadas, sementes desta planta, e outros objetos com relevo probatório.

O detido, estudante universitário, foi presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.