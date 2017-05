A partir de agora a Nacional Store tem também uma página no facebook. O objetivo é não só ter mais uma ferramenta de divulgação e promoção da loja mas também facilitar a vida a todos quantos pretendem adquirir os produtos oficiais do Nacional.

“Faça um like na página e mantenha-se sempre atualizado no que que diz respeito ao merchandising do nosso clube”, pode ler-se no site do C.D. Nacional.