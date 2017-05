Metro de Lisboa vai ter mais duas estações até 2022

O Metropolitano de Lisboa vai ter mais duas estações até 2022, em Estrela e Santos , o que permitirá a ligação entre o Rato e o Cais do Sodré, transformando a linha verde numa linha circular e com comboios a cada 3 minutos e 40 segundos. O custo desta obra é de 216 milhões de euros, com recurso a fundos comunitários e a empréstimo no BEI — Banco Europeu de Investimento.

Está também prevista a aquisição de 33 novas carruagens, num investimento estimado de 50 milhões de euros, bem como a remodelação das estações de Arroios, Areeiro, Colégio Militar, Olivais e Baixa-Chiado, para permitir a circulação de comboios de seis carruagens em toda a Linha Verde, com um investimento estimado em 16,2 milhões de euros.

O plano foi apresentado hoje pelo presidente do conselho de administração da empresa, Vitor Domingues dos Santos, numa cerimónia com as presenças do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.