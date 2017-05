Uma sondagem hoje divulgada, realizada pelos institutos Kantar Sofres — One Point para as televisões RTL e LCI e o jornal Le Figaro, aponta que 49% dos franceses quer “uma outra maioria” na Assembleia Nacional e apenas um em cada três (34%) diz querer que Emmanuel Macron, o presidente eleito de França, obtenha “uma maioria para governar”. O candidato centrista venceu no domingo a segunda volta das presidenciais, com 66% dos votos, derrotando a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen (34%).

Quase dois terços (69%) dos inquiridos afirmam esperar que as legislativas tenham um resultado diferente das presidenciais e quase um quinto (18%) que resultem numa maioria que apoie o novo Presidente da República. Questionados sobre a probabilidade de Emmanuel Macron obter uma maioria de deputados na Assembleia, 43% consideram não ser provável e 40% consideram provável.

A sondagem foi realizada a 04 e 05 de Maio, portanto antes da segunda volta, que se realizou ontem, a 07 de Maio.

Na análise dos resultados, os institutos consideram que o posicionamento do eleitorado pode levar à eleição de um parlamento dividido, com pesos políticos equivalentes, pelas quatro forças políticas mais votadas na primeira volta, que se realizou a 23 de Abril.