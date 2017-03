A Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) anunciou hoje que o Porto é o distrito com maior procura imobiliária em 2017, situando-se nos 39,6%, ultrapassando Lisboa, com 23,1%. As intenções de compra no distrito do Porto aumentaram 17,5 pontos percentuais desde 2014.

Em comunicado, o presidente da APEMIP, Luís Lima, refere que os valores registados devem-se, em parte, ao aumento dos preços de mercado em Lisboa, que fizeram com que as intenções de compra se dirigissem para o Porto.

Os dados disponibilizados pela APEMIP indicam que, em 2017, a oferta no mercado residencial em Lisboa e em Faro registou o valor mais baixo desde 2014, situando-se nos 10,1% e 7,5%, respectivamente. Já no Porto, a oferta imobiliária fixou-se nos 39,2%, um recuo face aos 42,3% registado em igual período do ano anterior.