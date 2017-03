Primeiro-Ministro visita a Marinha

O Primeiro-Ministro, António Costa, visitou a Marinha, onde teve oportunidade de contactar com várias unidades operacionais localizadas na Base Naval de Lisboa (BNL), no Alfeite, tendo referido que “é de louvar o trabalho da Marinha Portuguesa na Defesa Nacional, nas missões de política externa, assim como na segurança marítima e investigação.”

Nesta primeira visita à Marinha o Primeiro-Ministro esteve a bordo da fragata D. Francisco de Almeida, onde recebeu uma apresentação geral da Marinha feita pelo Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, almirante António Silva Ribeiro.

António Costa teve oportunidade ainda de observar um dispositivo estático com meios dos fuzileiros, dos mergulhadores e do Instituto Hidrográfico, e onde estiveram também presentes meios da Autoridade Marítima Nacional. Seguidamente visitou as instalações e as capacidades tecnológicas e de comando e controlo do Centro de Operações Marítimas (COMAR) e do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo.

Já no Departamento de Limitação de Avarias da Escola de Tecnologias Navais (ETNA), o Primeiro-Ministro assistiu a uma demonstração de capacidades de resposta e assistência a catástrofes, que envolveu equipas médicas, militares de navios, fuzileiros e um helicóptero da Marinha.

Na visita estiveram presentes também o Ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes, e o Secretário de Estado da Defesa, Marcos Perestrello.