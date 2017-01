O novo edifício Santander Totta foi inaugurado oficialmente. O Primeiro-Ministro, António Costa, e a Presidente do Grupo Santander, Ana Botín, fizeram as honras da casa. Perto das 19h, foi descerrada uma placa comemorativa na presença do Presidente Executivo do Santander Totta, António Vieira Monteiro, e do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina.