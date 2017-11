MSC Cruzeiros e o Cirque du Soleil renovam parceria

Shares

A parceria de longa data entre a MSC Cruzeiros e o Cirque du Soleil proporcionou a criação do conceito de entretenimento Cirque du Soleil at Sea que resultará num total de oito espectáculos originais que estarão disponíveis em exclusivo nos quatro navios da geração Meraviglia da MSC Cruzeiros, a serem entregues entre 2017, com o MSC Meraviglia em Junho deste ano, e até ao ano de 2020.

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman da MSC Cruises, teve a visão de elevar o entretenimento oferecido a bordo a um nível superior. Considerando que a MSC Cruzeiros procura sempre trabalhar com líderes inovadores e de topo mundial, foi bastante natural a aproximação ao Cirque du Soleil. O primeiro contacto foi feito no ano de 2013, através do departamento de projectos especiais e eventos do Cirque du Soleil, o 45 DEGREES. Este contacto originou uma viagem a Las Vegas com Pierfrancesco Vago, o arquiteto De Jorio, bem como outros membros da MSC Cruzeiros de modo a ficarem a conhecer dois dos seus espectáculos. A partir daí, nasceu o sonho; a MSC Cruzeiros começou a trabalhar em parceria com a equipa 45 DEGREES do Cirque du Soleil para criar um lounge de entretenimento personalizado e à medida e os dois primeiros espectáculos do Cirque du Soleil para o MSC Meraviglia.

O trabalho começou com a parceira no ano de 2013 e os planos para a construção do Carousel Lounge personalizado foi integrado no design do navio cuja construção começou em 2015. Em 2016 teve início o processo criativo e os conceitos para os dois espectáculos foram finalizados. A equipa 45 DEGREES do Cirque du Soleil recrutou então o elenco e começaram os workshops em Montreal. Os artistas e a equipa criativa avançaram para bordo do MSC Meraviglia enquanto o navio ainda se encontrava no estaleiro em St. Nazaire para terminar os espectáculos em Maio deste ano e preparar e ensaiar no espaço, dando os últimos retoques às actuações. O primeiro espectáculo foi apresentado no Baptismo do navio, no dia 3 de Junho, em Le Havre.

Os espectáculos do Cirque du Soleil at Sea foram criados para o MSC Meraviglia e não será possível assistir em mais nenhum lugar do mundo. Para cada navio estarão disponíveis dois espectáculos completamente diferentes e opostos, cada um com conceitos, ambiente e história diferentes. Cada espectáculo tem uma banda sonora original, encenação e guarda-roupa característicos. Neste momento os trabalhos já se encontram em curso para os próximos dois novos espectáculos a bordo do MSC Bellissima, que será entregue em 2019.

Todos os artistas foram cuidadosamente seleccionados pelo Cirque du Soleil para ir ao encontro das necessidades específicas dos espectáculos. Alguns dos artistas participaram também em outras actuações do Cirque du Soleil enquanto alguns foram escolhidos especificamente para os espectáculos do Cirque du Soleil at Sea. Todos os artistas foram seleccionados devido a capacidades especiais e treinados pelos altos padrões exigidos aos profissionais do Cirque du Soleil. A equipa do Cirque du Soleil teve a necessidade de encontrar artistas multidisciplinares, com formação em dança e bastante empenho no trabalho, uma vez que todos os artistas teriam de apresentar uma presença muito forte no palco devido à natureza intimista do teatro.

Para os espectáculos no navio os artistas tiveram de se habituar a representar no mar, pelo que trabalhámos bastante para garantir que os espectáculos pudessem ser adaptados às condições a bordo, assegurando que o público tenha a oportunidade de conhecer a mesma qualidade de actuações em cada noite diferente. Os espectáculos são rigidamente coreografados mas oferecem sempre cenários diferentes de modo a que, no caso das condições estarem difíceis ou um artista se magoar, toda a actuação pode ser adaptada. Encontrar as “pernas marítimas” foi mais fácil em alguns artistas do que em outros!

O Carousel Lounge é um dos espaços mais intimistas que o Cirque du Soleil já criou para um espectáculo, desafiando a equipa criativa a expandir as barreiras da sua imaginação com esta área para actuações. A altura do tecto é muito mais baixo do que num espectáculo normal, pelo que um dos desafios foi ter de encontrar diferentes tipos de exibições aéreas e incorporar visuais novos e fascinantes. O Carousel Lounge disponibiliza uma grande quantidade de elementos técnicos: um ecrã LED com 40 metros, um palco rotativo, elevadores, uma escadaria retráctil, entre outros, todos os elementos que deram combustível à equipa criativa na construção dos conceitos dos dois espectáculos. Algumas actuações que será possível assistir durante os espectáculos são: acrobacias aéreas com arco, fita de seda, malabarismo, dança, duetos acrobáticos, escadotes e beat box, entre outros.