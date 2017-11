João Pedro Mendonça promove debate sobre ‘A Saúde no Futebol’

Shares

O chefe do departamento clínico do CD Nacional, João Pedro Mendonça, é o grande dinamizador da conferência “A Saúde no Futebol’, que se realiza na próxima sexta-feira, dia 10 de novembro, e que tem como objetivo promover o debate sobre vários temas referentes a esta modalidade e à sua ‘saúde’.

A iniciativa é desenvolvida graças a uma parceria entre a Liga Portuguesa de Futebol e a Associação dos Médicos e Enfermeiros do Futebol (AMEF), da qual João Pedro Mendonça é presidente desde 2009, e terá lugar no Centro de Estágios do Jamor entre as 16 e as 20 horas.

Além de João Pedro Mendonça e Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, estarão presentes elementos dos departamentos clínicos das sociedades desportivas participantes nas competições profissionais de futebol.