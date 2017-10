Pedro Silva convocado para a Taça Intercontinental de Futebol de Praia

Shares

O atleta do CD Nacional, Pedro Silva, continua a estar em plano de destaque a nível nacional e internacional e faz agora parte dos eleitos do Selecionador Nacional de futebol de praia para a Taça Intercontinental, que irá realizar-se entre 31 de outubro e 4 de novembro, no Dubai.

Portugal integra o Grupo A da competição, juntamente com o campeão mundial Brasil, o Egito e os anfitriões Emirados Árabes Unidos. Apuram-se para as meias-finais os dois primeiros classificados de cada grupo. A melhor prestação da Equipa das Quinas foi um terceiro lugar, obtido em 2014.

Os comandados de Mário Narciso concentram-se a 25 de outubro em Rio Maior, onde irão realizar seis treinos, antes da partida para o Dubai. A viagem da armada lusa está agendada para domingo, dia 29, às 13h35.