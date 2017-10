“Ocean Lava Azores Triathlon” dá a conhecer as freguesias do Concelho de Ponta Delgada

Shares

O Vereador Pedro Furtado, que tutela a área do desporto, esteve, esta quarta-feira, presente na conferência de apresentação do “Ocean Lava Azores Triathlon“, que se realiza no próximo dia 5 de novembro, em Ponta Delgada.

Na ocasião, o vereador referiu que “esta é, sem dúvida, uma iniciativa que promove Ponta Delgada e os Açores como um destino turístico ligado à natureza e ao deporto. Por isso a Autarquia participa neste evento dando um apoio financeiro, mas também logístico, essencial para que esta prova, que decorre 90% nosso Concelho, aconteça com a máxima segurança”.

Pedro Furtado ainda aproveitou o momento para elogiar a alteração do circuito da prova: “A Autarquia considera benéfica a alteração feita, porque passa a libertar mais o centro histórico e dá a conhecer as freguesias do Concelho”.

A “Ocean Lava Azores Triathlon” é a VIII edição Triathlon Azores Airlines, uma prova organizada pela Associação Portas do Mar e pela Federação de Triatlo de Portugal, que este ano conta com a cooperação da Associação “Ocean Lava”.

A “Ocean Lava” é responsável por prestigiado circuito mundial de competições de triatlo de longa distância realizadas em diferentes Países e Regiões, como Portugal, Madeira, Galiza, Ucrânia, Holanda, Eslovénia, entre outros.