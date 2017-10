Shares

A Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo afirmou ontem, na Horta, que a qualificação da oferta no setor do turismo é a principal prioridade do Governo dos Açores, salientando os trabalhos em curso para a requalificação de locais de interesse turístico e as ações de formação de recursos humanos.

“Considerando o crescimento do turismo nos Açores nos últimos dois anos, importa assegurar mecanismos de requalificação e preservação dos principais espaços com vocação para o recreio e lazer, enquanto locais de interesse turístico, gerindo a procura, para além das áreas ambientalmente mais vulneráveis, também na rede de parques e reservas florestais, na rede de percursos pedestres, nos miradouros e nas zonas balneares, com o propósito de assegurar a sua preservação ambiental e paisagística, garantindo, assim, a sua sustentabilidade”, frisou Marta Guerreiro.

A titular da pasta do Turismo, que falava na Assembleia Legislativa, adiantou que este é um trabalho desenvolvido em “colaboração com vários departamentos do Governo”, com o objetivo de implementar “um conjunto de intervenções nos locais que denotam atualmente um maior congestionamento por via da atividade turística nos períodos de maior procura e planear outras, também devidamente estruturadas, em locais destinados ao recreio e ao lazer, tendo por base a estratégia definida para o turismo nos Açores, bem como os instrumentos de proteção ambiental existentes na Região”.

A Secretária Regional salientou ainda que a formação dos recursos humanos, seja por via da formação inicial, da reconversão ou da formação contínua de atualização de competências, é outra das prioridades, destacando a implementação de parcerias com o Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo e com a AHRESP, através de “um Programa de Sensibilização para uma Cultura de Serviço e um Programa de Qualificação do Património Gastronómico dos Açores”.

Marta Guerreiro destacou o trabalho desenvolvido pela Escola de Formação Turística e Hoteleira, que “levará a cabo, a partir do próximo mês, 19 ações de formação de ativos, num total de 500 horas de formação, o que permitirá envolver 285 formandos de qualquer uma das nove ilhas em formações específicas”, que incluem línguas estrangeiras, marketing digital, cozinha, serviços de restaurante, normas de limpezas de andares, itinerários turísticos, tendências de bar e atendimento e gestão de reclamações.

Na sua intervenção, a Secretária Regional garantiu que “o turismo dos Açores são as pessoas, com elas e para elas”, dando nota de que, “no final de 2016, e apenas contabilizando o emprego verificado no setor do alojamento, restauração e similares, registamos 5.615 colaboradores, o que representa, por um lado, um crescimento de 44% face ao final de 2014 e, por outro, 11% do total de emprego nas empresas da Região”.

De notar ainda os crescimentos registados nas empresas de animação turística, já que em 2017 existem com 337 empresas a operar neste setor, representando mais 39% face a 2015, para além do “desenvolvimento de outros setores por via do aumento de vendas e bens e serviços para as empresas regionais, com impactos claros na produção agrícola, regional, indústria, pequeno comércio e artesanato”, acrescentou.

De janeiro a agosto de 2017, os Açores apresentam o maior aumento de dormidas em todas as regiões do país, com mais de 18% face a 2016, e também lideraram o crescimento dos proveitos em 27%.

Para Marta Guerreiro, “o facto de os proveitos crescerem mais que as dormidas, tem um significado importante”, considerando que “estamos a conseguir extrair mais valor da atividade”.

“Estes resultados não surgem por acaso e devem-se ao trabalho contínuo dos últimos executivos e de todo o setor privado nesta área, como uma certeza de que, por via do turismo, é possível o desenvolvimento económico das nove ilhas dos Açores”, afirmou a Secretária Regional.