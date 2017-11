Previsões indicam ‘claro agravamento’ na Alemanha

Shares

As mais recentes previsões por países da Crédito y Caución registam um claro agravamento na Alemanha, com o setor da Construção, apesar do crescimento da atividade e das vendas, a apresentar um nível de incumprimento elevado e prazos comerciais alargados por parte da Administração Pública. Esta situação afeta as margens das pequenas empresas de construção, aumentando a sua vulnerabilidade face à forte concorrência e deteriorando as previsões do setor (de Boas para Favoráveis).

As previsões da seguradora de crédito líder na Península Ibérica, que são atualizadas mensalmente, revelam também alterações nos setores Metalúrgico (de Desfavoráveis para Favoráveis) e do Aço (de Desfavoráveis para Favoráveis) no Reino Unido. A recuperação dos preços finais durante a segunda metade de 2016, em paralelo com a melhoria nas margens comerciais, uma procura sólida e a diminuição dos incumprimentos, impulsionaram estas mudanças. No entanto, a seguradora adverte que esta pode ser uma melhoria temporária: qualquer modificação nas tarifas destes setores após a saída do Reino Unido da União Europeia poderia afetar negativamente o seu desempenho futuro.

As previsões contidas no Quadro 500, que inclui meio milhar de perspetivas detalhadas de comportamento por setores e mercados, foram realizadas por analistas de risco que avaliam diretamente o risco associado às empresas em cada mercado, sempre que uma empresa portuguesa segurada pela Crédito y Caución quer fechar uma operação comercial em mercados internacionais. A Crédito y Caución atua integrada num operador global vocacionado para os mercados externos, a Atradius, que conta com presença direta em 50 mercados e cobertura em qualquer país do mundo, através de centros de experiência que analisam e subscrevem o risco através da equipa mais próxima do comprador.