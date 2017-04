Vietname abre-se à Europa

De acordo com fontes da Crédito y Caución, “o Vietname e a União Europeia (EU) concluíram o processo de negociação de um Acordo de Livre Comércio que se espera entre em vigor nos próximos meses. O tratado entre o Vietname e a UE prevê o desmantelamento de 70% das tarifas e a regulação de vários aspetos com vista à melhoria da segurança jurídica no ambiente de negócios local.

Após as dificuldades de implementação do TPP pela retirada dos Estados Unidos, este é um acordo particularmente significativo que implicará um aumento das oportunidades comerciais. Este mercado apresenta, no entanto, fragilidades importantes. O acesso ao capital por parte das empresas vietnamitas é limitado, o que dificulta a sua competitividade e eleva o risco de crédito comercial.

Além disso, o Vietname é um mercado altamente sensível às recessões económicas na Ásia, com um elevado nível de intervenção estatal no ambiente de negócios e exposto às alterações nos fluxos de investimento, uma vez que 70% das suas exportações dependem de empresas de capital estrangeiro”.