Esgrima: Campeonato Regional de Iniciados disputado no Funchal

Realizou-se, no passado sábado, dia 1 de abril, na Sala de Armas do Funchal (Liceu), o Campeonato Regional de Iniciados. De acordo com os resultados dos individuais, florete, nos masculinos, Diogo Henrique revalidou o título de Campeão Regional de Iniciados, ao conquistar o 1.º lugar do pódio. Antes, na meia final frente a Valentim Caires, virou o resultado desfavorável de 2-9, vindo a ganhar o lugar na final por 15-14. Classificaram-se também: Miguel Plácido, Mateus Nóbrega, Lourenço Nóbrega, Tiago Nascimento, Luís Pires, Guilherme Freitas, Rodrigo Catanho e Rodrigo Pereira.

Nos femininos, Madalena Figueira conquistou a medalha de prata, Laura Simão a medalha de bronze. Classificou-se ainda a atleta Sara Mota.

Por equipas, tanto nos masculinos como nos femininos, a medalha de ouro ficou à distância de 1 ou 2 toques.

Nos masculinos, a Equipa A (Diogo Gouveia, Mateus Nóbrega, Rodrigo Pereira e Luís Pires) já no último assalto e quando o aparelho marcava 31-40 para o CDRS, Diogo Gouveia, frente a Valentim Caires (CDRS), fez o que poucos acreditavam, mas à semelhança da meia final em individuais, – deu 13 toques em menos de 3 minutos e igualou o resultado em 44-44. Porém, o toque final pertenceu ao atleta do CDRS, que assim conquistou a medalha de ouro.

A equipa B, maioritariamente constituída por benjamins – Guilherme Freitas, Rodrigo Catanho e Tiago Nascimento, e o infantil Miguel Plácido -, terminou no 3º lugar.

Nos femininos o título de campeãs regionais ficou à distância de 2 toques. O resultado era 38-38, quando Madalena Figueira do 1º de Maio (até então Campeã Regional) e Cláudia Gomes (CDRS) se enfrentaram para o assalto final. Após um minuto de falta de combatividade (passividade), foi atribuído outro minuto de jogo e sorteada a prioridade, para o caso de se manter a igualdade no marcador. A prioridade foi para o CD 1º de Maio, mas a atleta não conseguiu evitar os dois toques que viriam a atribuir o tão desejado título regional.

