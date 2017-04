Realiza-se a 29 de abril, o IX Torneio de São Gonçalo, na Sala de Armas do Funchal (localizada no Liceu Jaime Moniz). Esta competição de esgrima é, normalmente, destinada aos escalões de benjamins e infantis. Este ano apresenta uma novidade: a participação especial do escalão “Seniores P”, ou seja, “Seniores Pais”.

A prova está inserida nas comemorações do 92.º aniversário do Clube Desportivo 1.º de Maio.

