Comércio do Funchal associou-se ao Mês da Prevenção dos Maus Tratos contra Crianças

A Câmara Municipal do Funchal assinala, neste mês de abril, o Mês da Prevenção dos Maus Tratos contra Crianças, numa iniciativa conjunta com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Funchal.

A Vereadora Madalena Nunes, que tem os pelouros da Juventude e da Inclusão na CMF, explicou que “esta é uma iniciativa nacional que organizamos há três anos consecutivos com a CPCJ do Funchal, e que é mais uma forma de chamarmos à atenção para os maus-tratos contra as nossas crianças. Estamos no século XXI, e as crianças continuam a ser vítimas de bullying, de violência sexual, de maus tratos, às vezes da própria família, e o nosso dever enquanto poder público é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que esta violência deixe de acontecer.”

Uma das ações previstas pela Autarquia para este mês foi o envolvimento dos estabelecimentos comerciais da cidade nesta onda de sensibilização, nomeadamente através da colocação de um laço azul (símbolo do projeto) e de cartazes nas montras, tendo a resposta sido excelente, com os resultados que estão à vista. Madalena Nunes acredita “que é possível eliminar a violência contra as nossas crianças, com o envolvimento pleno de toda a sociedade civil, entidades públicas, famílias e restante comunidade. Se estivermos todos a trabalhar em rede, é possível.”