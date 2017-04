Realiza-se sábado, dia 22, o concurso musical «Vozes do Concelho de Machico», organizado pela Câmara Municipal de Machico, no âmbito do programa de atividades socioculturais do município, e em parceria com a empresa «Amigos da Musica»,

Este projeto sociocultural assume um papel ativo e dinamizador ao possibilitar uma maior intervenção sociocultural da juventude na vida cultural do concelho.

Os objetivos que sustentam esta iniciativa visam proporcionar a apresentação de valores musicais revelados, por parte de jovens e adultos do Concelho de Machico; ajudar a firmar gente nova no panorama artístico do concelho e incentivar a sua presença nos agrupamentos musicais existentes ou a surgir (conjuntos, bandas, grupos folclóricos, tunas, etc.), e ainda, contribuir para a dinamização comercial das cinco freguesias do Município de Machico.

Há semelhança das últimas edições, a presente edição mantém o figurino das galas temáticas, mudanças que permitiram dar maior visibilidade e qualidade artística ao evento. A primeira gala realiza-se pelas 21 horas, no Largo de São Sebastião, junto à Igreja Velha, na freguesia do Caniçal.