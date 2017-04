Polícia Judiciária detém homem por crimes de violação e violência doméstica

A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, identificou e deteve um homem, de 32 anos de idade, indiciado pela prática de crimes de violação e de violência doméstica. A investigação apurou que a vítima, uma mulher, atualmente com 42 anos, é casada com o detido, com quem partilhava a casa de morada de família há cerca de um ano, tendo, no decurso dessa relação, sofrido graves maus tratos físicos que lhe provocaram lesões várias.

No mesmo ambiente de grande constrangimento e violência, a vítima foi, igualmente e de forma frequente, forçada à prática de atos sexuais contra a sua vontade.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.