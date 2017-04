“XIX Semana dos Clubes, Grupos e Projetos” na Jaime Moniz

Realiza-se a XIX Semana dos Clubes, Grupos e Projetos, que decorrerá de 24 de abril (Sessão de Abertura) a 28 de abril 2017 (Sessão de Encerramento), na Escola Secundária Jaime Moniz.

Mais informamos que o Evento conta com a realização de diversas atividades preparadas e dinamizadas pelos Clubes, Grupos e Projetos desta Escola, tendo como tema geral norteador “Turismo Sustentável para o Desenvolvimento”, em comemoração ao ano internacional de 2017, decretado pela Organização das Nações Unidas (ONU).

No âmbito do Plano de Atividades da Escola agendadas para o ano em curso, o Programa que será levado a efeito no decurso da citada Semana, não só contará com Exposições e Conferências integradas no Tema geral, como também outras atividades, designadamente, espetáculos nas áreas da Dança, do Teatro, da Música, do Canto e da Ginástica Rítmica e Acrobática, envolvendo a participação de alunos/professores e de toda a comunidade educativa.