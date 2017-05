Escola Jaime Moniz promove VI Troca de Livros

As melhores viagens da nossa vida são feitas de palavras que guardamos na memória. Como a leitura potencia essa viagem, a Escola Secundária Jaime Moniz realiza, entre hoje e amanhã, a VI Troca de Livros.

A atividade, organizada pelo Departamento de Línguas, irá decorrer no Largo do Museu e está aberta a toda a comunidade escolar. “Para participar, terá apenas de trazer o número de livros que pretende trocar. Livros em bom estado, que não sejam técnicos ou didáticos, redigidos em português, inglês, francês ou alemão, poderão ser substituídos por outros à sua escolha”.

A novidade deste ano letivo é que, na arte de ler várias artes, juntam-se ao evento, logo às 9h15, do dia 25 de maio, o “O Moniz – Carlos Varela” e a “Oficina de Teatro Corpus” com o texto “O Direito de sermos nós”; logo depois, às 11h15 e às 13h00, a atuação do “Quinteto de Jazz”, da Escola B23 Dr. Eduardo Brazão de Castro e, no dia 26 de maio, às 11h15 a Escola Oasys.

Das 9h00 às 16h45, nos dias mencionados, poderá partilhar leituras sem qualquer custo e potenciar, simultaneamente, o diálogo sobre e com os textos.