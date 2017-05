Repavimentação do Caminho da Alegria está concluída

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, visitou esta semana a conclusão da repavimentação do Caminho da Alegria, em São Roque, a primeira de várias intervenções do género, a ficarem concluídas nas Zonas Altas do Funchal até ao fim do próximo mês. Seguem-se o Caminho do Galeão, o Lombo do Jamboeiro e o Lombo dos Aguiares.

Acompanhado pelo Vereador Miguel Silva Gouveia, que tem o pelouro das Obras Públicas na Autarquia, Paulo Cafôfo considerou “não haver memória da última vez que estas estradas foram repavimentadas, por isso a sua degradação era evidente. O que a Câmara Municipal fez foi um planeamento no tempo e, em dois anos, teremos estes lombos de Santo António e São Roque completamente asfaltados, num investimento de um milhão de euros em pavimentações no concelho.” Recorde-se que, no ano passado, já tinham sido concluídas as repavimentações dos caminho dos Três Paus à Viana, da Barreira, do Trapiche e do Curral Velho.

Paulo Cafôfo lembra que considerou “o investimento nas Zonas Altas do Funchal como o grande desafio do último ano de mandato, em acessibilidades, saneamento básico e melhoramento de espaços públicos, e que intervenções como esta são preponderantes para corrigir assimetrias históricas e para assegurar a qualidade de vida das pessoas que aqui residem. Não podem haver funchalenses de segunda”, concluiu.