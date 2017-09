Jaime Moniz coloca 450 alunos no Ensino Superior

A Escola Secundária Jaime Moniz congratula-se com os excelentes resultados alcançados pelos nossos alunos no concurso nacional de acesso ao ensino superior 2017 e por ter contribuído pelo acesso de 32% dos alunos madeirenses no ensino superior.

Dos 479 alunos que apresentaram candidatura ao ensino superior, 449 no ano anterior, 450 foram colocados na 1ª fase, sendo a percentagem de 94%. É de referir que as percentagens alcançadas, quer a nível regional, quer a nível nacional foram, respetivamente, de 93% e de 85,7%.

O número de alunos colocados foi de 450, tendo havido um acréscimo de 27 alunos.

Houve um reforço de alunos em medicina, tendo passado de 46 para 48 alunos. A Jaime Moniz reforça a sua posição de ser a escola pública e privada que coloca o maior número de alunos nas faculdades de medicina das universidades portuguesas. Saliente-se que 40 alunos foram colocados nas universidades do continente (ano anterior foram 33) e 8 no ciclo básico de medicina da Universidade da Madeira (ano anterior 13).

É de referir que um estudante da ESJM, com média de secundário de 19 valores e com nota de ingresso de 18,8 valores, entrou no curso de engenharia aeroespacial, que exige as notas mais elevadas, pelo contingente geral e na primeira opção de candidatura.

Na Universidade da Madeira foram colocados 103 alunos (23%), enquanto que nas Universidades do Continente foram colocados 347 (77%).

As áreas de estudo com maior número de alunos colocados na 1ª fase foram as seguintes: Saúde: (Medicina (48), Medicina Veterinária e Dentária, Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia …) 111 alunos; Engenharia e técnicas afins: (Engenharias Espacial, Informática, Mecânica, Biomédica, Electrónica e de Computadores, Civil…) – 78 alunos; Ciências Empresariais (Economia, Gestão…) – 75; Línguas e Relações Empresariais e Ciências da Cultura – 52; Humanidades: (História, Filosofia, Sociologia…) – 35; Direito: 25; Ciências do Desporto: 19; Ciências da Educação e Cultura: 18; Artes: 13.