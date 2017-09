Presidente da República envia condolências à família de Fernanda Borsatti

“Apresento as minhas condolências à família de Fernanda Borsatti.

Atriz versátil, rosto familiar a todos os portugueses, foi presença ativíssima nos tempos heroicos do teatro filmado, na RTP. E ao longo das décadas manteve uma carreira televisiva diversificada, em séries, novelas e sitcoms, além de ter entrado em filmes como “Domingo à Tarde”, de António de Macedo, “A Mulher do Próximo”, de Fonseca e Costa ou “A Corte do Norte”, de João Botelho.

Em teatro, passou por boa parte das companhias teatrais marcantes, da Companhia Laura Alves ao Teatro Nacional D. Maria II, do Maria Vitória à Casa da Comédia, entre outras, interpretando clássicos, dramas, comédias, teatro de revista.

A sua personalidade artística empática, afirmativa, efervescente, fica na nossa memória.

Marcelo Rebelo de Sousa”