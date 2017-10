“Yorn Inspiring Future” no Liceu

Shares

Amanhã, no Liceu/ESJM será promovido um evento de divulgação dos cursos e instituições de ensino superior, numa ação dinamizada pela Associação Juvenil Inspirar o Futuro.

A exemplo do que acontecerá com outras escolas, esta iniciativa, designada “Yorn Inspiring Future”, tem como objetivo promover a capacitação dos jovens através da educação e ajudá-los a descobrir o seu papel no ensino superior.

As instituições que comprovaram a sua presença na ESJM foram as seguintes: Instituto Superior Técnico, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, FCSH Nova, NOVA IMS, NOVA SBE, Enfermagem Católica, Católica Lisbon, Católica Direito, Católica Estudos Políticos, Católica FCH, ISCTE, IP Leiria, U. Lusíada, ISAG Porto, U. Algarve, ISAL (Madeira), Universidade da Madeira, IE University, Next Level Sports, DA & NABA Milano – Design, Les Roches + Glion (Hospitality), Knightsbridge.

Logo a partir das 08h00, estão agendadas sessões de esclarecimento aos estudantes sobre o acesso ao ensino superior, com a participação de turmas do 12.º ano de escolaridade.

Seguem-se Workshops, com o sugestivo nome “Sai da bolha ou a vida faz-te a folha!”.

Ao longo da manhã, estão também previstas ações de esclarecimento sobre as especificidades dos cursos ligados à engenharia e economia, bem como às ciências.

Trata-se de uma oportunidade de familiarizar os estudantes finalistas do ensino secundário com o universo do ensino superior, que já os aguarda no próximo ano letivo.