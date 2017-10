Bordado Madeira ‘deslumbra’ na embaixada dos Estados Unidos

Shares

No âmbito de uma parceria entre Guta Moura Guedes, diretora da ExperimentaDesign, e o IVBAM, foi apresentada uma coleção com Bordado Madeira, pelas mãos do designer americano Jeff Garner, na embaixada dos Estados Unidos da América, em Lisboa. O evento contou com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Jeff Garner’s SS 18’ collection “Atlantico” foi o nome que o designer de moda atribuiu à sua coleção, sendo que a palavra “Atlântico” surge para identificar o passado de navegação e exploração marítima, mas também para mostrar que as suas coleções procuram insistentemente novos horizontes.

“O trabalho apresentado na embaixada dos Estados Unidos da América foi o culminar de vários esforços que teve o seu início com a vinda do designer americano à Região, onde estudou e recolheu tecidos e peças de Bordado Madeira para a criação da sua coleção. Na ocasião, foi também realizada uma sessão fotográfica com uma modelo madeirense e com paisagens identificativas da nossa ilha”, refere em comunicado o IVBAM.

Recorde-se que Jeff Garner é conhecido pelas suas coleções “amigas do ambiente” e foi, recentemente, nomeado um dos melhores estilistas dos Estados Unidos, vestindo várias celebridades como Sheryl Crow, Miley Cyrus, Taylor Swift, Giselle Bundchen e Kings of Leon.

“O lançamento desta coleção ultrapassou largamente as expectativas do IVBAM, que pretendeu com esta parceria, expandir o Bordado Madeira para além dos seus horizontes, tentando desta forma, atingir e cativar os mercados internacionais que se identificam com esta arte secular e que reconhecem no Bordado Madeira, a particularidade de um produto artesanal de grande prestígio, luxo e qualidade reconhecida”, destaca o IVBAM.

Registe-se que, estas ações promocionais são cofinanciadas em 85% por fundos comunitários, veiculados pelo Programa Madeira 14-20, sendo o restante montante suportado pelo orçamento regional.