Ação Conjunta sobre Nutrição e Atividade Física

A JANPA (Joint Action on Nutrition and Physical Activity) está quase a chegar ao fim! A Conferência Final desta Ação Conjunta entre Portugal, representado pela Direção-Geral da Saúde, e outras instituições de mais 24 Estados Membros da UE e da Noruega, vai ocorrer no dia 24 de novembro de 2017, em Paris.

Nesta Conferência serão apresentadas as principais conclusões e recomendações da JANPA, assim como o seu contributo para o Plano de Ação da União Europeia para a Obesidade Infantil 2014-2020.