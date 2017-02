Assinatura de acordos com várias entidades

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, estará presente nesta sexta-feira, dia 10 de fevereiro, pelas 11 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Machico, para cerimónia onde serão assinados, com várias entidades locais, protocolos de adesão à nova rede de recolha de óleos alimentares usados da ARM – Águas e Resíduos da Madeira.

Será ainda entregue, simbolicamente, um oleão à Câmara Municipal e distribuídos panfletos com informações sobre a rede que se encontra a ser implementada nos municípios aderentes à ARM, nomeadamente Câmara de Lobos, Machico, Porto Santo, Ribeira Brava e Santana. No total, a população terá ao dispor 65 oleões.