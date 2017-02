A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, vai, nesta sexta-feira, dia 10 de fevereiro, às 15 horas, na Ponta do Sol, verificar in loco os trabalhos de recuperação paisagística que estão a ser executados numa ação conjunta entre o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) e o Município da Ponta do Sol. O ponto de encontro para a referida iniciativa é no Posto Florestal da Cova Grande.