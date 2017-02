Os Serviços de Limpeza Urbana, do Departamento de Ambiente da Câmara Municipal do Funchal, levaram, esta semana, a cabo uma ação de limpeza conjunta no Bairro do Canto do Muro, em São Gonçalo, em parceria com os moradores do Bairro.

Os moradores, coordenados pela SocioHabitaFunchal, ficaram responsáveis pela limpeza das áreas exteriores comuns aos prédios, enquanto os serviços camarários encarregaram-se dos arruamentos públicos envolventes ao bairro propriamente dito, assegurando naturalmente a cedência de todos os materiais necessários à ação de limpeza efetuada, bem como o transporte dos resíduos resultantes da mesma.

A brigada da CMF foi equipada com aspiradores, sopradores, varredoras e roçadeiras, bem como por uma viatura ligeira de caixa aberta.