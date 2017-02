Escolas podem participar em exposição sobre o tabaco

A exposição “Paint against tobacco: Pintar contra o tabaco” vai ser apresentada na Conferência internacional sobre Tabaco e Saúde no Hotel Sheraton, no Porto entre os dias 22 e 25 de Março de 2017.

Esta é uma oportunidade única para mostrar aos mais de 500 participantes oriundos de todo o mundo, especialistas na área da prevenção tabágica e não só, o trabalho realizado em escolas pelos alunos portugueses.

As escolas participantes receberão menções honrosas na Conferência e habilitam-se a prémios surpresa.

Para participar, basta enviar até ao dia 15 de Março, cartazes, telas ou outros materiais que possam ser expostos, onde esteja presente o nome dos autores, a idade, a escola e a referência à Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Norte. O material pode ser enviado nos formatos A1, A2 ou A3.