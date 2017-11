Shares

No âmbito da celebração do 12.º aniversário do Projecto ‘Um Dia Pela Vida’ em Portugal, a Liga Portuguesa Contra o Cancro organiza as I Jornadas de Formação Nacional que se realizam, nos dias 25 e 26 de Novembro, no Núcleo Regional do Norte da Liga Contra o Cancro, na cidade do Porto.

Uma iniciativa que conta com a participação do Núcleo Regional da Madeira, que muito tem contribuído para o combate e sensibilização desta doença.

Um Dia Pela Vida é uma iniciativa da Liga Portuguesa Contra o Cancro no âmbito de um programa internacional do American Cancer Society – Relay for Life e nasceu para informar, educar e angariar fundos para os programas de prevenção, sensibilização e rastreio da Liga Portuguesa Contra o Cancro.