A Liga Portuguesa Contra o Cancro irá realizar uma nova sessão de esclarecimento sobre os direitos dos doentes oncológicos, através de “Facebook Live”, no dia 25 de abril às 15 horas. Assista aos esclarecimentos da Dr.ª Elisabete Ferreira e remeta as suas dúvidas, de forma antecipada, através do e-mail duvidasapoiojuridico@ligacontracancro.pt.

