Portugal regista menor número de mortes diárias

Portugal regista, nesta segunda-feira, o menor número de mortes diárias desde o dia 6 de Abril. Os números avançados pela Direcção Geral da Saúde (DGS) dão conta de 735 mortes associadas à covid-19, mais 21 do que no domingo.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje, existem no país 20.863 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, mais 657 do que ontem, representando uma subida de 3,3%.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (424), seguida pelo Centro (164), pela região de Lisboa e Vale Tejo (130), do Algarve (11) e dos Açores (6).