Código Europeu Contra o Cancro em debate

O Código Europeu Contra o Cancro, desenvolvido pela Centro Internacional de Investigação do Cancro da Organização Mundial da Saúde, incide nas medidas que os cidadãos podem tomar individualmente para contribuir para a prevenção do cancro.

No decurso de 2016 a Liga Portuguesa Contra o Cancro retomou as iniciativas de divulgação de uma versão adaptada do Código junto da população, perspetivando desenvolver em 2017 uma iniciativa nacional de âmbito científico, dirigida a profissionais das áreas da saúde e educação.

A ter lugar em Coimbra nos dias 11 e 12 de novembro de 2017, pretende-se que Congresso sobre o Código Europeu Contra o Cancro tenha a participação de especialistas nacionais e europeus, tendo em vista a contextualização da evidência cientifica subjacente a cada mensagem preconizada pelo Código.

O público-alvo do Congresso serão os profissionais das áreas da educação e saúde e, muito particularmente, os Médicos de Medicina Geral e Familiar que desenvolvem atividade profissional nos cuidados de saúde primários, assim como os professores dos ensinos básico e secundário.