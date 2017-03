Bebé de oito meses morreu na creche

Uma bebé de oito meses morreu hoje na creche do Centro Escolar Salgueiro Almeida, no largo de Santa Bábara, em Lisboa. As causas do óbito são ainda desconhecidas, mas tudo aponta para morte natural.

A morte terá acontecido durante o sono e a bebé não apresentava marcas que indiciassem qualquer tipo de maus tratos. As funcionárias encontraram-na já inanimada quando foram acordar a criança para almoçar.

As equipas médicas confirmaram o óbito da bebé no local. O corpo foi retirado das instalações e conduzido para o Instituto de Medicina Legal.

A menina era filha única de um casal de imigrantes nepaleses.