PJ determina a causa de morte violenta de pastor

No dia 18 de setembro de 2016, em monte da localidade de Arcos de Valdevez, foi encontrado o cadáver um homem com 75 anos de idade, num quadro que apontava para a existência de um crime de homicídio, perpetrado com elevado índice de violência.

Da investigação levada a cabo, e em resultado dos exames médico-legal e laboratoriais realizados, foi possível concluir que as múltiplas agressões não resultaram de ação humana e foram causadas por um dos animais que a vítima pastoreava.