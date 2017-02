Atividades de lazer na natureza continuam gratuitas

Na sequência da publicação da portaria, que fixa os valores a serem pagos pela fruição nº29/2017, o Governo Regional da Madeira clarifica:

1. As caminhadas nas serras da Madeira e no Porto Santo mantêm-se gratuitas.

2. As pessoas podem continuar a ir à serra e fazer a sua espetada gratuitamente. Os valores mencionados aplicam-se apenas à utilização de churrasqueiras nas áreas de Reserva, como as Desertas.

3. Fotografar e filmar a paisagem vai continuar a ser gratuito.

Apenas as atividades de filmagem e fotografia com FINS COMERCIAIS serão taxadas, e desde que ocorram dentro de Áreas de Reserva ou do Jardim Botânico. Nas restantes áreas, a recolha de imagens para fins comerciais permanecerá gratuita.

4. As atividades pagas e previstas na portaria são canyoning, escalada, BTT e circulação de veículos com motor. Se for a título individual pagarão 1 euro por autorização, se for organizado serão 5 euros.

5. Para a atividade de canyoning e BTT essas licenças podem ser emitidas automaticamente através de uma plataforma. Fora disso o processo embora não automático não é burocrático existindo canais (mails próprios) para o efeito. Há um pedido anexando os dados que a legislação indica, e há depois a emissão da respetiva autorização.

6. As verbas vão reverter para a conservação do património natural e para o melhoramento das infraestruturas utilizadas nestas atividades.