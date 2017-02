Bairro das Romeiras com zona verde e espaços exteriores requalificados

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através da Investimentos Habitacionais da Madeira, concluiu um conjunto de intervenções nos Complexos Habitacionais das Romeiras, Santo Amaro e Pico dos Barcelos, contemplando a valorização e recuperação dos espaços exteriores, a reativação de Centros Comunitários e criação de hortas urbanas.

“Prosseguimos com o compromisso de reabilitar o Parque Habitacional da Região, retificando anomalias, criando novas respostas e, sobretudo, incrementando a segurança e as condições de habitabilidade das famílias”, realçou a Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rubina Leal, acrescentando que “é ponto de honra cumprimos o nosso objetivo, procedendo à requalificação”.

As intervenções no âmbito da ‘Ação Qualificar’ incluíram a instalação de um novo parque lúdico-desportivo, a construção de 12 hortas urbanas para usufruto dos moradores, a reparação do campo de jogos, assim como de muros, bancos, floreiras e acessos, iluminação e instalação de rede de rega.

A ‘Ação Qualificar’ representou um investimento aproximado de 168 mil euros integrado Plano de Investimentos da IHM para os bairros e complexos habitacionais geridos pela entidade pública. Em 2016, a IHM realizou nove empreitadas no âmbito do Plano de Investimentos para o período 2016-18, orçado em 6,6 milhões de euros.