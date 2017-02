Conferência internacional sobre ‘Cidades Inteligentes’ em maio no Funchal

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, anunciou ontem, após a Reunião de Câmara semanal, que a Autarquia vai promover, nos dias 11 e 12 de maio, uma conferência internacional no âmbito das “Smart Cities”, especialmente direcionada às questões do Turismo e do Desenvolvimento Local. O evento chama-se Smart Funchal 2017 e vai reunir forças vivas, empresas e cidadãos para discutir e refletir sobre as cidades inteligentes, com mais de 20 reconhecidos oradores nacionais e internacionais.

“A aposta do Executivo nesta cimeira vai no sentido de que o destino Funchal se adapte aos novos tempos, porque as cidades inteligentes já não são uma moda, são uma realidade e temos de saber usar as ferramentas que são as tecnologias emergentes para conseguir promover a cidade a nível turístico, fazendo com que o nosso destino tenha um valor acrescido”, explicou Paulo Cafôfo.

O edil aludiu ao conceito de economia do conhecimento, para explicar que a Autarquia a que preside pretende “conhecer a fundo o mercado turístico em que se move, sabendo o que consomem os nossos turistas, que experiências e opções tomam no Funchal, e qual o grau de satisfação depois de visitarem a cidade.”

Para esse efeito, a CMF vai, pois, “trazer à Região especialistas portugueses e estrangeiros, que, lado a lado com as nossas empresas e os nossos cidadãos, vão poder disseminar exemplos e casos de sucesso, alinhavar ideias e delinear uma estratégia para o Funchal no âmbito do turismo inteligente. Temos de estar virados para o futuro e o futuro são as cidades inteligentes”, concluiu Paulo Cafôfo.