Nas bancas a edição 898 do Tribuna da Madeira

Na Feira do Santo ‘não se vendem armas’

O Núcleo de Relações Públicas do Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública não confirma nem desmente que o homem que assassinou o chefe dos Carreiros do Monte tenha adquirido a arma do crime na Feira do Santo da Serra, apontando apenas que “o processo está a ser investigado pela Polícia Judiciária”.

A mesma fonte destaca que “a PSP tem efetuado reiteradas operações de fiscalização com diversas entidades com responsabilidade de intervenção naquela área [Feira do Santo da Serra], sendo que os resultados obtidos não indiciam a existência de armas de fogo”.

Madeira quer proteger 10% das áreas marinhas até 2020

Quem o afirma é a secretária regional do Ambiente, Susana Prada, ao mesmo tempo que destaca que a Região Autónoma da Madeira terá a primeira área de Portugal específica para a proteção de baleias, golfinhos e outros vertebrados como a tartaruga-comum e o lobo marinho – o SIC Cetáceos.

“Recursos escassos” e “exigências elevadas” afligem enfermeiros

Élvio Jesus, presidente da Secção Regional da Ordem dos Enfermeiros aponta: “Os ambientes de trabalho de enfermagem são desfavoráveis, os recursos são muito escassos e as exigências (utentes, profissionais, serviços e organização) são muito elevadas”.

Coelho mantém o “humor”

Pedido de asilo ao Principado da Pontinha teve destaque nacional.

Depois de condenado a uma pena de prisão efectiva, José Manuel Coelho vai refugiar-se no Principado da Pontinha. É no “estado mais pequeno do mundo” que o polémico deputado do PTP vai procurar asilo, um rochedo de 178 metros quadrados que nem tem electricidade instalada. Coelho vai ser acolhido por D. Renato II, dono e senhor de um território ‘soberano’ comprado no ano 2000.

Porto Santo Line “nunca cumpriu contrato de concessão” da linha marítima

Afiançou Roberto Almada. O deputado do Bloco de Esquerda afirmou que o Bloco vai entregar um Projeto Resolução, na ALM, de modo a que a Porto Santo Line seja obrigada a garantir e a contratar um navio para fazer as ligações entre a Madeira e o Porto Santo, no período em que o navio não está em funcionamento.

Indisciplina nas salas de aula disparou

Estudo aponta para mais de 11 mil participações disciplinares nas salas de aulas. Alexandre Henrique, autor do segundo estudo sobre “Indisciplina em Portugal com dados das escolas” afirma: “Basta um aluno para estragar uma aula e nem precisa de insultar ou agredir para que o processo de ensino de aprendizagem seja posto em causa”.

“Bullying” será abordado nas escolas da Madeira

A iniciativa sobre o tema “Bullying – Vamos Prevenir” decorrerá entre os dias 17 e 21 de fevereiro, a cargo da Mestre em Educação Cátia Vaz. O jogo “A Brincar e a Rir o Bullying Vamos Prevenir“, direcionado para a prevenção primária do Bullying Escolar, vai estar pela primeira vez na Região.

Milhares contra o peso excessivo das mochilas escolares

Os signatários da Petição solicitam a intervenção da Assembleia da República, legislando sobre esta matéria, com caráter de urgência.

Políticas de austeridade “tiveram impacto enorme na igualdade de género”

Afirmou Liliana Rodrigues. Foi aprovado, na passada segunda-feira, na Comissão dos Direitos da Mulher e Igualdade dos Géneros, por larga maioria, o relatório sobre a Igualdade entre homens e mulheres na União Europeia em 2014/2015, que aponta recomendações com o objectivo de ajudar os decisores da União Europeia e os seus cidadãos a melhorar o seu trabalho neste domínio.

Tecido empresarial ‘com grande mérito’ na retoma económica

Miguel Albuquerque garante que a Madeira “está a caminho” da retoma económica, e por sua vez, da recuperação social. O governante apontou também que a estratégia turística definida para o turismo já está no terreno, salientando que “essa estratégia está desenhada em conjugação com os principais agentes do setor”.

Moradores apontam ‘falhas’ nos Encontros com Pessoas em São Martinho

No âmbito das Presidências Abertas realizadas pela autarquia do Funchal.

“F.M.I. – RAM” vence primeiro torneio regional de Dr. Why

As equipas vencedoras vão representar a Região na Noite dos Campeões 2017, em Santarém.