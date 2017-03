SRIAS e UMa parceiras na promoção da Igualdade de Género

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através do Serviço de Igualdade de Género, celebrou, no passado dia 8 de março, um protocolo com a Universidade da Madeira, visando a promoção da Igualdade de Género e Cidadania junto da comunidade estudantil daquela instituição de ensino superior. A parceria integra um concurso dirigido aos estudantes envolvendo três vertentes, nomeadamente, a criação de texto literário, jogos educativos e cartazes, orientados para a sensibilização e disseminação de valores de igualdade de género.

Na ocasião, Rubina Leal, Secretária Regional com a tutela do Serviço de Igualdade de Género, considerou que, apesar de todos os avanços, subsiste ainda hiato na equidade a diversos níveis entre géneros.

Nesse sentido, a governante sustenta o objetivo de, através do concurso, aproximar a população jovem do tema, formando-a e informando-a acerca das questões associadas à igualdade e cidadania.

A parceria, assim como o concurso, integram um conjunto de ações do III Plano Regional para a Igualdade de Género e Cidadania.