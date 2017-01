JASD dinamizam a sua I Assembleia

Os Jovens Autarcas Social Democratas levam a cabo, no próximo sábado, dia 28 de Janeiro, a sua I Assembleia, na sede do PSD Santo António (Funchal).

Esta reunião magna terá início às 10:30H e contará, na sessão de abertura, com a presença de Rubina Leal (em representação do PSD Madeira), de Rogério Gouveia (Presidente da JASD Madeira) e de Mónica Ascensão (Presidente da Assembleia Geral da JASD).

A Mesa Redonda subordinada ao tema “Que autarcas somos e o que podemos ser” terá como oradores principais, Rui Santos (Presidente da Junta de Freguesia de Santo António), Nuno Maciel (Vereador da Câmara Municipal da Calheta), Ricardo Sousa (Vereador da Câmara Municipal de Machico) e Suzanne Pedro (Deputada à Assembleia Municipal de Santana).

A sessão de encerramento, marcada para as 12:30H, contará com as intervenções de Pedro Coelho (Presidente da ARASD Madeira) e de André Alves (Presidente da JSD Madeira).