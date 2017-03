A vice-Presidente Fernanda Cardoso, em representação do Presidente da Assembleia Legislativa, estará presente no próximo dia 14 de março na Inauguração da Exposição “#HereIstand” e do Simpósio “A Liberdade do Cristão”, inseridas no âmbito das Comemorações dos 500 Anos da Reforma Luterana 1517-2017, que terão lugar às 14:30 na Universidade da Madeira, ao Palácio dos Jesuítas.