Ambiente procede a assinatura de acordos com várias entidades no Porto Santo

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, estará presente amanhã, dia 03 de fevereiro, pelas 11 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Porto Santo, numa cerimónia onde serão assinados, com várias entidades locais, protocolos de adesão à nova rede de recolha de óleos alimentares usados da ARM – Águas e Resíduos da Madeira.

Será ainda entregue, simbolicamente, um oleão à Câmara Municipal e distribuídos panfletos com informações sobre a rede que se encontra a ser implementada nos municípios aderentes à ARM, nomeadamente Câmara de Lobos, Machico, Porto Santo, Ribeira Brava e Santana. No total, a população terá ao dispor 65 oleões.