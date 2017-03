5.º Aniversário da confraria da Truta e da Sidra

A Confraria da Truta e da Sidra assinalou o seu 5.º aniversário, no passado dia 17, com um convívio para todos os confrades, no Restaurante Ribeiro Frio.

Os objetivos da Confraria são: o salutar convívio entre aqueles que gostam de truta e de sidra e a promoção dos produtos genuínos da nossa região. “Todos os que se quiserem associar só precisam de fazer chegar essa intenção à Casa do Povo. A nossa confraria conta atualmente com 52 confrades de toda a Região Autónoma da Madeira.

Nestes cinco anos já visitamos alguns restaurantes, que para nos receberem precisam de ter nas suas cartas Sidra e Truta. Já visitamos os Concelhos de Machico, São Vicente e claro muitos restaurantes do Concelho de Santana e todos os da Freguesia de São Roque Faial”.

A Confraria da Truta e da Sidra pretende continuar com a promoção da Truta e da Sidra, “para isso contamos com novos confrades para serem verdadeiros embaixadores dos produtos da Biosfera”.