Vento volta a prejudicar operações no Aeroporto da Madeira

Neste momento o Aeroporto da Madeira encontra-se novamente condicionado devidos aos fortes ventos que se fazem sentir em Santa Catarina. Em consequência um voo da TAP, com origem em Lisboa (TP 1679), divergiu para o Porto Santo, tendo um voo da EasyJet, com origem em Lisboa, regressado à capital, o mesmo estando a acontecer com um voo da Transavia, com origem no Porto, o qual está novamente a rumar aquela cidade nortenha.

A se manter as atuais condições meteorológicas prevê-se, novamente, uma tarde com alguns constrangimentos, uma vez que se dirigem para a Madeira, neste momento, três aeronaves.