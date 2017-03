Coliseu Micaelense distingue dinamismo cultural de Ponta Delgada

O Diretor-Geral do Coliseu Micaelense disse, na Bolsa de Turismo de Lisboa, que a centenária casa de espetáculos distingue Ponta Delgada no mundo, como entidade promotora da diversidade cultural dos Açores, como destino turístico.

Falando na maior feira de turismo do país, Miguel Brilhante apresentou a estratégia cultural do Coliseu que, em 2017, realizará 100 eventos, todos com características abrangentes dos vários segmentos do público açoriano e dos milhares de turistas que escolhem Ponta Delgada como principal gateway dos Açores.

No que diz respeito ao centenário, preservar o património artístico que honre o passado, promover uma programação eclética que reconheça o seu presente e projetar uma casa de memórias na memória dos que, no destino Açores, visitam Ponta Delgada e os Açores são linhas estratégicas das comemorações dos 100 anos do Coliseu Micaelense.

De destaque na programação cultural da casa de espetáculos sublinha-se o evento já próximo “Três Bairros”, com três grandes nomes do fado nacional – Guilherme Madeira, Ricardo Gama e João Correia, por ocasião do 471º aniversário da cidade de Ponta Delgada, a 31 de março.

Como eventos âncora da animação cultural e turística da cidade e do concelho foram referenciadas as Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, as Grandes Festas do Espírito Santo de Ponta Delgada, que se realizam de 7 a 9 de julho, o Jardim Fest, no Jardim António Borges, o PDL White Ocean, a 5 de agosto, e o fim de ano, nas Portas da Cidade.

Dentro de portas, no Coliseu registo para os tradicionais bailes de Carnaval, o Baile de Réveillon, a potenciação do Teatro e da Comédia, reencenando-se, por exemplo, “A Lanterna Mágica”, do micaelense José Barbosa, dos primórdios do Coliseu, estreada em 1931.

Teatro, música, festivais, bailes, exposições de Artes Plásticas, como será novamente o caso de Serralves, lançamentos de livros, workshops de dança e a introdução serviço sócio-educativo são as marcas culturais do Coliseu e de Ponta Delgada ao longo do ano em curso.

Ponta Delgada e o Coliseu Micaelense marcam presença na BTL até este domingo, com a divulgação do concelho e dos seus principais eventos culturais para 2017 e 2018 junto de operadores turísticos nacionais e internacionais e público em geral.