Semana da Economia com balanço muito positivo

A economia da Madeira, o Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) e as profissões foram os temas que deram o mote para a 3ª Semana de Economia da Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal.

Durante cinco dias, centenas de alunos da Francisco Franco assistiram e participaram no amplo conjunto de actividades desenvolvidas pelo Grupo de Economia e Contabilidade da escola em parceira com a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, S.A. (SDM).

A semana começou com duas palestras de fundo, uma sobre a economia regional e outra sobre o CINM, e com a assinatura do protocolo de cooperação entre a Escola Secundário Francisco Franco e a SDM.

O segundo dia ficou marcado pela eliminatória do “Torneio Didático de Perguntas e Debate CINM”, enquanto que o terceiro dia da Semana de Economia foi reservado para as intervenções de profissionais de empresas das várias áreas de actividade do Centro Internacional de Negócios da Madeira.

Antes da final do Torneio Didático, programada para o último dia da semana, os alunos puderam ainda assistir a duas apresentações dedicadas ao mercado de trabalho, através das quais tiveram oportunidade de debater o empreendedorismo e conhecer projectos startup, bem como abordarem as características necessárias para estarem preparados para um mercado de trabalho onde surgem novas e desafiantes profissões, algumas delas no quadro das empresas do CINM.